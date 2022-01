Vuelven las estafas por WhatsApp; su supuesto primo le pidió dinero para una prueba PCR

La Paz

Raúl quien se encontraba este miércoles en puertas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), afirmó ser víctima de una estafa, su supuesto primo le envió mensajes desde Chile, pidiéndole que le deposite dinero a su cuenta, según le había dicho lo retuvieron en un aeropuerto por no tener su prueba PCR.

Según la víctima el primo le pidió depósitos de dinero en varias oportunidades, no solo para la prueba sino también para recoger un equipaje en la Aduana, Raúl señala que los mensajes eran tan creíbles que fue realizando los mismos.

“Mi primo está en Chile, me llega el mensaje y me dice que perdió su vuelo por culpa de no haberse hecho la prueba de PCR, que yo me haga cargo de su equipaje, que ya lo despachó, después de poco rato me llaman de la Aduana y esta en mi celular el número de la aerolínea, me exigen el dinero y fui a depositarles”, relató Raúl quien fue víctima de estafa.