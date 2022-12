“Yo no pedí la eutanasia, quiero a mis perros”, dijo la dueña de los canes bóxer

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

La dueña de los canes de raza bóxer que atacaron a una niña de 8 años canceló todos los gastos médicos, más de 7.000 bolivianos por la cirugía y curaciones que realizaron a la víctima. La mujer aseguró que no quiso evadir su responsabilidad, indicó que esperará la determinación de la Fiscalía respecto al futuro de sus mascotas.

La mujer dijo que se prestó el dinero para pagar la cuenta, porque también es una persona de escasos recursos económicos. "He buscado este dinero de todas partes, increíble caminé, no me comprendió la parte afectada, yo rogué para llevar al SUS, pero no quisieron", contó. Al referirse a sus perros, señaló que no pidió la eutanasia y que fue malinterpretada en Zoonosis, aseguró que los vecinos la estarían presionando, indicando que sus mascotas son agresivas.

"Me movilice para cancelar la cuenta, porque las autoridades me indicaron que debía pagar por ser la dueña de los perritos. Yo no solicité eutanasia, fue una mala interpretación, no supe expresarme correctamente por esta situación que estoy pasando tan desesperante buscando dinero. No soy una mala persona, yo amo a mis perritos, son los vecinos que no los quieren, por eso yo dije a Zoonosis 'si fuera posible, si lo hacen dormir, yo estaría de acuerdo', nada más. No dije otra cosa", explicó a la Red Uno.

Ambos perros deben permanecer bajo vigilancia epidemiológica por 14 días en la unidad de Zoonosis, los canes cuentan con sus vacunas antirrábicas y ambas mascotas no están clasificadas como 'perros de raza peligrosa' y en primera instancia el caso sería tipificado como atentado a la salud pública.

Cargando...

El pasado domingo 25 de diciembre la niña de ocho años fue atacada por dos perros de raza bóxer, sufrió graves heridas en el hombro y brazo derecho, recibió atención médica en el Hospital Harry Williams y sometida a una cirugía reconstructiva. El hecho se registró en la OTB "Lomas de Santa Bárbara", zona sur de la ciudad. Este martes 27 de diciembre recibió el alta médica y no tendrá ninguna secuela.

"La menor recibió el alta pasado el mediodía, presenta una buena evolución, estará con un tratamiento ambulatorio. Vendrá a controles y estará totalmente recuperada, no hubo complicaciones en tendones, músculos y piel han sido reparados", aseguró el médico del Hospital Harry Williams, Dr. Ariel Daza.