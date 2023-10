Si no defiendes tus derechos, te los van a quitar

Cargando...

Lo que está ocurriendo en la sociedad boliviana debemos tomarlo en serio, porque ya se están librando batallas, no con armas todavía, pero es ideológica, cultural, social, política, religiosa o espiritual y económica, porque el MAS, entendió bien como jugar en estas batallas, por ejemplo ellos saben cómo crear la dictadura pero pasando por las urnas, que hasta ahora les está resultando, es por eso que debemos evitar ir a elecciones sin tener un sistema transparente, limpio, sin trampas, que permita elecciones justas, el punto focal que tiene el MAS es avanzar con todos dentro de un colectivo homogéneo en el cual nadie debe salir del rebaño, como Venezuela, argentina, cuba y Nicaragua aunque se caiga en pedazos el país, y el primero que se salga los castigan, los encarcelan o los desaparecen, entonces así continúa ese círculo vicioso dictatorial indefinidamente, porque democráticamente la población no va poder romper.

Si alguien valiente, fuerte sale como opositor, muchos estarán de acuerdo, pero se callan, se autocensuran y no lo siguen porque es mejor así para no tener problemas. Para que se revierta esta situación hace falta un contrapeso, un equilibrio que se puede lograr con elementos, como la voluntad, la fe, la importancia de no ceder, de no ser ingenuos, de luchar por los objetivos comunes, por nuestros ideales, en absoluta unidad con políticos, cívicos y la población entera, porque juntos nada es imposible.

En el mundo de la información, el relativismo dentro de la libertad de opinión es peligroso porque cuando hablan, cada uno quiere prevalecer su opinión, que por lo general esta forjada en la ignorancia y en la mentira, la misma que puede contradecir a una persona cuya opinión está basada en los datos y en los hechos, es por eso la jerarquía de opiniones que se basa en el conocimiento, en el razonamiento; el otro problema es que según estos neo populistas dicen que todos somos iguales, pero la diferencia es que por la voluntad de Dios, los seres humanos no somos todos iguales, hay gente inteligente y gente tonta, hay guapos y hay feos, hay altos y bajos, pero se quiere negar la realidad o naturaleza humana, nos mienten, quieren hacer igual al estudiante vago, ocioso con el estudiante que obtiene las mejores notas; hay gente que nace con habilidades innatas y gente que no las tiene, entonces aparece un sistema político como el MAS que intenta igualarnos a todos y el resultado es el tipo de sociedad y país que tenemos ahora, hay varias generaciones que se creyeron ese mensaje y es el más falso de todos porque es contrario a la naturaleza humana, es por eso que vemos a personas ejerciendo funciones importantes en el país, con escasa capacidad intelectual y sin condiciones morales.

En esta batalla no hay que caer en ese colectivo del MAS, lo importante es tomar conciencia que, si el ciudadano no defiende sus derechos, se los van a quitar, porque los otros luchan todos los días para derribarlos, y recordar que para ganar batallas y después la guerra, debemos analizar primero nuestros los errores antes que las victorias.

