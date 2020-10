¡A prueba de todo! La parálisis cerebral no truncó sus sueños

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Jason Sejas de 23 años sufrió parálisis cerebral al nacer, no pudo caminar hasta que cumplió los 16 años, sin embargo, esto no le impidió salir bachiller y cursar una carrera universitaria, superó todas las adversidades y no permitió que le trunquen sus sueños.

El joven, ejemplo de vida, músico e hincha de Oriente, vende miel en un triciclo que su madre adquirió para facilitar su desplazamiento por toda la ciudad, si bien su madre vive en la zona de Los Lotes, él ahora se trasladó por el segundo anillo de la avenida Busch para estar cerca de la Gabriel René Moreno y garantizar la asistencia a clases, sin embargo, Jason contó que su prioridad en este momento es una computadora, la cual la consiguió antes que termine su entrevista en El Mañanero.

Jason, dueño de una personalidad arrolladora, contó que no todo es sacrificio en su vida y compartió el contenido que sube a sus redes sociales y en su canal de YouTube, donde demuestra su talento para el rap. Consultado sobre lo que les diría a las personas que lo miran en la TV, él dijo: "No sientan pena de las personas con discapacidad, porque salimos adelante con muchas más ganas que una persona normal... como dijo alguien un día ¿quién se cansa?… nadie se cansa".

"El mundo da vueltas, pero siempre hay que seguir adelante a pesar de todo lo que uno pasa, hay que aprender a sobrellevar", dijo Jason que tan solo hace 7 años pudo caminar, dándole alegría a su abuelo quien vio en vida la superación de su nieto, él fue quien estuvo alentando su alma desde que este personaje nació.

Cargando...

Aquí te compartimos esta conmovedora entrevista: