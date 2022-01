Andecop rechaza descuentos en pensiones porque son "inviables" y anuncia procesos

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Luego de que el Ministerio de Educación publicara una tabla de descuentos para las pensiones en colegios privados, se ha producido un desacuerdo entre los padres de familia, que apoyan la rebaja, y la Asociación Nacional de Colegios Particulares - Andecop, que se opone a la misma.

Andecop rechaza las Resoluciones Ministeriales 039 y 045 porque salen "del marco legal", de acuerdo a la entrevista otorgada al programa El Mañanero

"Anularon partes de la primera resolución que se publicó este año, con la cual estábamos de acuerdo. Nuestro rechazo a los descuentos es porque es inconstitucional, va en contra de los derechos, es unilateral, solo fue parte el gobierno. Además, estas resoluciones vulneran las atribuciones y competencias de los colegios privados", afirmó Sandra Mejía, vicepresidente de Andecop.

La representante recordó que el 11 de enero se firmó un acuerdo con el Ministerio de Educación en el que se acordaba mantener el monto de las pensiones como en la gestión 2020.

"Llegaremos a las mismas instancias que el año anterior, rechazando con procesos. Esta noche tenemos un ampliado a nivel nacional de Andecop, ahí decidiremos lo que haremos. Tenemos que defender el derecho a la educación", afirmó Mejía.

Los descuentos son inviables, asegura, porque los colegios han invertido en internet, bioseguridad y más gastos. Resalta que se dan 28 mil empleos, albergan a 350 mil estudiantes en 800 colegios.

"Tenemos que cubrir muchos gastos, aun debemos sueldos a los profesores. Hay padres con deudas desde 2019 ¿Tenemos que inscribir sin ningún problema? ¿Queremos que la educación privada desaparezca?", cuestionó.

Padres de familia piden cumplir la tabla de descuentos

En entrevista con el programa "El Mañanero", Ernesto Suárez, presidente de padres de familia de colegios privados, indicó que con la publicación de la Resolución Ministerial 00045/2022 los descuentos, que van desde 5 a 30%, deben concretarse en todos los centros educativos que cobran mensualidades.

"No se puede comparar una clase presencial con una clase virtual. Nosotros hemos pedido que se hagan reuniones, pero los colegios privados se niegan a asistir. Esto acababa si llegábamos a un acuerdo a nivel nacional, pero hay una posición intransigente de los colegios que no quieren descontar ni un solo centavo y eso no está bien", lamentó el representante.

Suárez adelantó que esta noche tendrán una reunión con el Ministro de Educación, de forma virtual y a nivel nacional, para analizar las medidas que tomarán como padres de familia.

"Se ha emitido diferentes resoluciones, como la 039, que anula artículos que afectaban al padre de familia en el momento de las inscripciones. Ahora ya no es necesario que se tengan las pensiones al día para inscribir a los estudiantes. Lo que nosotros queremos es pagar lo justo; si ellos accederían a esto, no habría este tipo de quejas, pero lamentablemente no entienden que en este tiempo de pandemia unos debemos perder y otros debemos ganar", agregó.

El representante aseguró que si se aplican los descuentos, los padres pagarán las deudas que tienen con los colegios, ya sea a las cuentas bancarias o a las cajas en los centros educativos.

"El comunicado lo dice claramente, 'ante la inasistencia', hay personas que no quieren sentarse a dialogar. Cómo podemos dialogar si la contraparte no quiere asistir. La autoridad tiene que emitir resoluciones", aseveró.

Suárez remarcó que el Ministerio de Educación habilitará dos líneas telefónicas para hacer denuncias, de forma anónima, de las unidades educativas que no cumplan con el descuento.