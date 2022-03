Angélica Ponce: "Cuando Evo llegó a Chimoré desde Argentina me humilló y me mandó a la cocina"

Cargando...

Cochabamba, Bolivia

Tenso debate y declaraciones. La secretaria Ejecutiva Nacional de las Mujeres Interculturales de Bolivia, Angélica Ponce, afirmó que el 11 de noviembre de 2020, ella acudió como digna militante al municipio de Chimoré para dar la bienvenida al expresidente Evo Morales, que retornaba al país un año después de su huida del país tras las elecciones fraudulentas.

Recordó que ella se encontraba en la testera junto a otros dirigentes y al momento de ver nuevamente al líder cocalero se acercó para darle la bienvenida, sin embargo, la reacción de Morales fue notoria como la respuesta también, según indicó.

"Cuando Evo llegó de Argentina pensé que me iba a decir gracias hermana Angélica, estoy nuevamente aquí y vamos a luchar, eso hubiera esperado. Lamentablemente en la testera en Chimoré me humilló el hermano Evo, qué estás haciendo aquí, tú deberías estar en la cocina", dijo Ponce en una entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP) de La Red Uno de Bolivia.

Las declaraciones de la ejecutiva nacional se dieron después de un duro debate que tuvo junto a Yesenia Vargas, secretaria de la Federación de Carrasco Tropical Mujeres.

Ponce y Vargas dieron su opinión sobre la posible división en el instrumento de Gobierno, tras la expulsión del diputado Rolando Cuéllar por parte del Comité de Ética del MAS.

En criterio de Angélica Ponce, en el Movimiento Al Socialismo (MAS) existe un "machismo muy expresivo", situación que asegura debería perderse porque la humanidad debería entender que "las mujeres irradian amor, esperanza y porque son seres que dan vida".

"Necesitamos respeto por más autoridad mínima que seas. Delante de todos digo que ustedes (confederación) están sufriendo una presión, sé lo que están pasando allá (Chimoré)", indicó.