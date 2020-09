Bascopé: "La audiencia fue histórica, se reivindicó la democracia"

Cargando...

La Paz, Bolivia

El abogado constitucionalista, Williams Bascopé, afirmó que la decisión tomada por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz, que inhabilitó la candidatura de Evo Morales a primer senador, fue bastante histórica pues se sentó varios antecedentes y precedentes.

En entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP), el jurista sostuvo que no se podía permitir que Morales goce de algunos privilegios prerrogativa por encima de ciudadanos, pues los candidatos presidenciales cumplieron con los requisitos, entre ellos los dos años de residencia.

"Hay que recordar que este sujeto se fugó de manera cobarde, hace nueve meses, cuando se descubrió el fraude. La valoración que hicieron los vocales, especialmente el doctor Pomier que reivindica la justicia, era que se respete el artículo 149 de la Constitución y que nadie esté por encima de la misma", explicó Bascopé.

Indicó que la inhabilitación del líder cocalero es un triunfo para la democracia, para la justicia y una reivindicación para la población que estuvo movilizada. Mencionó que el amparo irá a revisión en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).

Para el diputado del MAS, Víctor Borda, la inhabilitación de Morales no era de esperarse, y consideró que la justicia boliviana está secuestrada por la actual administración del Estado.

"No me imagino qué juez de garantías constitucionales podía haber emitido un fallo contrario a los intereses políticos (...) ya se veía venir este tipo de fallo por la presión", indicó durante la entrevista.

Por su parte, el abogado y miembro de Comunidad Ciudadana (CC), Carlos Alarcón, manifestó que el fallo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) estuvo ajustado a la Constitución Política del Estado y a la Ley del Régimen Electoral.

Además, explicó que la decisión de la Sala Segunda del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) no concedió la tutela que podría obtener Evo Morales en su condición de candidato a senador por el departamento de Cochabamba.

"La decisión de la inhabilitación del Tribunal Supremo Electoral era plenamente conforme al artículo 149 de la Constitución que exige la residencia permanente por el lapso de dos años inmediatamente anteriores a la fecha de la elección. Si retrocedemos desde el 18 de octubre, dos años atrás, queda claro que el expresidente Evo Morales no cumple con ese requisito constitucional porque cuando salió del país para México y luego a Argentina trasladó su residencia permanente", aseveró en QNMP.