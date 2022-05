CaroTv volvió de Turquía con su verdadero amor

Santa Cruz

La creadora de contenidos y comediante CaroTv, renunció anoche en la gala del domingo 15 de mayo de "El Poder del Amor", después de confesar sus verdaderos sentimientos hacia su ex pareja a la conductora del reality, Penélope Menchaca.

Hubo un “antes” y un “después” de las declaraciones de CaroTv en El Poder del Amor, porque después de dos meses intensos, la comediante boliviana se convirtió en la primera concursante en renunciar al famoso reality turco, después de recibir una sorpresa del amor de su vida, que viajó de un día para otro hasta Turquía para recuperar su amor.

“Yo llegué con la intención de conocer nuevas personas, pero mientras iba pasando el tiempo me daba cuenta, porque uno sabe lo que quiere en la vida, que ahí no lo iba a encontrar (…) Esa casa me hizo confirmar que yo amaba a esa persona”, declaraciones de CaroTv sobre su actual pareja Julio, en El Mañanero.