¿Quieres saber qué pasó en la 5ta Gala de El Poder del Amor 2?

Turquía

La quinta gala de El Poder del Amor 2 se vivió este domingo 15/05 con distintas nuevas sorpresas, decisiones por tomar y discusiones por terminar.

Penélope agradece al público por las votaciones, que gracias a esas votaciones vuelve Gastón a la Casa de El Poder de Amor.

Los integrantes de las casas aprovecharon esta oportunidad para aclarar situaciones que habían atravesado en la semana.

Penélope le pregunta a Carolina Rodas que es lo que le está pasando porque lo no comparte, a lo que ella responde:

Primero que todo vine al Poder del Amor, en realidad creía que el amor lo había encontrado hace un año y medio, pero por circunstancia decidimos terminar, entonces decido venirme a Turquía para cerrar ese ciclo en el cual mediante iba pasando el tiempo, me daba cuenta que ya no podía buscar un amor porque yo tenía un amor del bueno, solo que no me lo había demostrado, soy muy sincera llegue soltera pero cuando pasaron muchas cosas hablamos, y ahí me di cuenta soy muy transparente sincera y me puse a hablar con las chicas para ver como votar para que me vaya, porque uno tiene que luchar por lo que siente. Me dijo que me iba a dar una sorpresa, él está aquí, está en Turquía. Si puedo agradecer a todas las personas por sus votos, que no los he defraudado porque literal encontré el amor acá en Turquía.