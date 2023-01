Cecilia Bellido anuncia que será mamá: "Decidiste venir a nuestras vidas en el momento que Dios lo quiso"

Santa Cruz - Bolivia

Cecilia Bellido está en la dulce espera y lo confirmó mediante sus redes sociales dejando sorprendidos a sus seguidores e incluso colegas de trabajo.

"¡Ni antes...Ni después...Todo llega cuando tiene que llegar! Por eso, decidiste venir a nuestras vidas en el momento que Dios así lo quiso y es perfecto porque me recordaste que no importa lo que ocurra o cómo la vida nos sorprenda, cada cosa que nos pasa siempre tiene un "Para qué" y con los años lo vamos a entender. Tu llegada me enseña que debemos "vivir" y permitirnos "sentir" cada cosa que nos suceda", dice el post.