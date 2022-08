Cecilia Bellido fue Premio Nacional a la Libertad de Expresión 2021 y forma parte 24 años de Red Uno

Santa Cruz

Tras celebrar los 24 años de la trayectoria profesional de la periodista y conductora del programa Que No Me Pierda de Red Uno de Bolivia, Cecilia Bellido, recordamos entre muchos de los premios que recibió, el galardón Premio Nacional a la Libertad de Expresión 2021, otorgado en esa gestión por la Asociación de Periodistas de Santa Cruz.

En la oportunidad Bellido agradeció por la distinción al máximo ente de los periodistas en Santa Cruz.

“Yo no esperaba, es un honor y un orgullo, porque además quienes entregan este (galardón) son nada más y nada menos que mis colegas de la Asociación de Periodistas, me siento honrada feliz y emocionada”, dijo Bellido el año 2021.

El pasado viernes 12 de agosto de 2022, Cecilia Bellido cumplió 24 años trabajando en esta casa televisiva, donde inició sus pasos como reportera, presentadora de noticias, hasta tener un programa de opinión como es Que No Me Pierda.

Mil facilidades Cecilia Bellido, por el camino recorrido junto a Red Uno de Bolivia.

“Ustedes, la Red Uno es mi familia, porque me ha permitido ser, porque me ha permitido expresarme, porque ha respetado mi esencia, mi juventud desde el principio, porque me ha dejado ser desde reportera, hasta tener un programa de opinión como es Que No Me Pierda. Y por haber apoyado incluso algunas decisiones y opiniones mías, cuando se discute en sala de redacción; para mi es un orgullo formar parte de la familia Red Uno por todo lo que han hecho”, manifestó Bellido, al momento de la entrega del Premio Nacional a la Libertad de Expresión el año 2021.