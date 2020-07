Comité Científico Nacional exhorta al TSE no realizar las elecciones en septiembre

Cargando...

La Paz, Bolivia

A través de una carta, el Comité Científico Nacional, asesor del Ministerio de Salud, recomendó al presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Salvador Romero, postergar las elecciones presidenciales fijadas para el 6 de septiembre debido al incremento de contagios por el Covid-19.

El doctor José Luis Zeballos, coordinador del Comité Científico, manifestó que él junto a uno de los miembros del comité fueron los representantes de la instancia para firmar la misiva dirigida a Romero, en el que explican esperar a que la curva epidemiológica de casos activos de Covid-19 disminuya por un periodo de 14 días consecutivos.

“Esta preocupación es de carácter general porque la pandemia no es un hecho que pueda afligir a un sector en particular, es un problema nacional y es un problema global. La opinión pública conoce que estamos enfrentando a un virus nuevo que hasta la fecha no existe vacuna y tratamiento eficaz”, afirmó la autoridad en entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP).

“Se debería esperar a que la curva epidemiológica de casos activos tenga una disminución sostenida por un lapso de 14 días, situación en la que los miembros del Comité Científico Nacional asesor del Ministerio de Salud apoyan unánimemente, las proyecciones estimadas por la investigación y el análisis nos indica que la fecha 6 de septiembre, señala para la realización de las elecciones generales, no es apropiada por las condiciones epidemiológicas de la pandemia y su desarrollo”, señala el documento que fue enviado al titular del TSE.

“Se han utilizado diferentes fuentes de información y en base a ese análisis se ha llegado a conclusiones muy preocupantes. Con los datos que se tiene cotidianamente en verdad que la fecha señalada para las elecciones significaría un riesgo para los contagios y para la población”, dijo Zeballos durante la entrevista.

Recalcó que es importante también considerar los "subregistros", que son los casos no notificados por la población por diferentes motivos.

En ese sentido, el Comité Científico Nacional considera que el pico de la curva con valores estimados habrían casos diagnosticados no detectados de aproximadamente 137.207 casos, de los cuales los casos positivos por laboratorio serían aproximadamente 80.446 y no detectados 57.761.

La nota también señala que se debe tomar en cuenta que en Bolivia la pandemia se encuentra en pleno proceso de desarrollo y que “las proyecciones de su intensidad para las fechas de comicios electorales están en ascenso”.