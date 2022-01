Denuncian posible rapto de un niño de 7 años en Apolo; lo buscan desde el pasado año

La Paz

Quintín García Larico, padre del niño Daynor Jesús García de 7 años de edad, manifestó que busca a su hijo con mucho dolor y desesperación, señala que acudió a varios lugares para encontrarlo, pero no existen rastros de su pequeño hijo.

“Hace cuatro meses y medio mi hijito de la comunidad Copacabana se perdió, posiblemente a mi hijo me lo raptaron, desde ese momento no se sabe en que lugar se encuentra, no se sabe nada de su paradero”, manifestó García.

El padre del menor afirma que su niño tiene capacidades diferentes, por lo que no hablaría, hecho que le hace sospechar que fue raptado por alguna persona. Piden a las autoridades y a la Policía Boliviana ayudar en la búsqueda.

Por su parte, la madre del niño desaparecido, Eva Avelino Cari, señaló que continuará buscando a su hijo, señaló que se traslado de Apolo a la ciudad de La Paz con toda su familia, no pierde las esperanzas de encontrarlo.

“Mi niño es especial, no habla solo grita, se aprovecharon de lo que mi hijo no habla para llevárselo, no dormimos bien, no comemos bien, me trasladé con toda mi familia a la ciudad, porque en Apolo no nos ayudan, ni la alcaldía, ni la defensoría”, afirmó la madre del niño desaparecido.