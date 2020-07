El 27 de mayo, Urenda alertaba que en 10 días Santa Cruz alcanzaría 10.000 casos por Covid-19

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

La última entrevista a nivel nacional que concedió el doctor Óscar Urenda se dio el 27 de mayo de 2020, en un contacto en vivo en el programa Que No Me Pierda (QNMP) con el presentador César Galindo.

Para aquella ocasión, cuando aún no había dado positivo al Covid-19 por segunda vez (1 de junio), la autoridad aseguró que el turbión epidemiológico había llegado al departamento cruceño, que no había una curva descendente y que en 10 días el departamento de Santa Cruz alcanzaría los 10.000 casos por Covid-19 y registraría 1.000 nuevos pacientes por día.

"Nuestra tasa de duplicación está aproximadamente en ocho días y si tenemos 5 mil casos pues llegaremos a los 10.000 (en Santa Cruz) y el país a los 15.000. Es una situación preocupante y tenemos que estar preparados, sabíamos que podía suceder cuando vimos el desorden de la gente, la irresponsabilidad de la gente en las calles y que se refleja en estas cifras", afirmó Urenda.

Urenda expresó su preocupación porque la cifra de contagios y de fallecidos en menores de edad aumentaba en el departamento. En ese sentido, llamó a la reflexión de los padres de familia para cuidar de los adolescentes y de las personas adultos mayores.

En horas de la mañana de aquel 27 de mayo de 2020, el secretario de Salud se refirió a la invitación de la presidenta Jeanine Áñez para ser ministro de Salud:

"Me debo a Santa Cruz, tengo que trabajar por esta tierra que nunca vivió una situación tan crítica como ahora. El Gobernador, hace 10 años, me dio la oportunidad de ser secretario de Salud, no sería justo abandonarlo por una invitación”.

“No pierdan la esperanza, esto va a pasar. Va a ser duro, es una guerra que tendrá muchas bajas y en la que la sufriremos, pero como toda guerra en un momento se acabará. Volveremos a tener esperanza en el mundo, a estar juntos y a vivir una nueva vida normal. Haremos historia”, expresó.

Óscar Urenda Aguilera (72) falleció la madrugada de este viernes en una clínica privada de la capital cruceña, tras permanecer en terapia intensiva y dar una batalla dura al Covid-19

