El nuevo ejecutivo de la CEUB niega ser parte de la cúpula de Max Mendoza

El nuevo secretario del Comité Ejecutivo de la Universidad Boliviana (CEUB), Freddy Mendoza en una entrevista realizada este viernes en el Programa Que No Me Pierda, negó ser parte de la cúpula de su antecesor Max Mendoza, agregó que este tema fue aclarado además en las plegarias realizadas en el congreso desarrollado en el departamento de Potosí.

“Yo quiero negar enfáticamente, no soy parte de ningún partido político, eso que quede bien claro y lo explique también en las plegarias del congreso, yo me considero institucionalista, soy muy querendón de mi institución y nunca me ha gustado ser de la política partidaria, entonces yo soy independiente en ese aspecto, por tanto, no puedo estar en esa línea política que tiene el señor Max Mendoza”, manifestó el flamante secretario Ejecutivo de la CEUB.