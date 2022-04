El rapto de la bebé Valeria desata trata y tráfico, proxenetismo y violencia sexual comercial

Cargando...

El jefe de la Unidad de Trata y Trafico de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), teniente Boris Gutiérrez, informó este jueves en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda que, tras el hallazgo de la menor presuntamente secuestrada, se está investigando otros delitos que habrían sido descubiertos, como ser: trata y tráfico, proxenetismo y violencia sexual comercial.

“Se ha puesto en conocimiento de otros delitos más, que se estaban cometiendo en el circulo de los que generaron el rapto de la bebé, este delito se esta investigando por trata de personas, proxenetismo y violencia sexual comercial, con seguridad vamos a hallar más elementos”, manifestó Gutiérrez.

El jefe policial afirmó que la menor aún no tiene nombre, puesto que no tendría certificado de nacimiento, además aclaró que la misma se encontraba desaparecida desde el pasado miércoles y la madre no realizó la denuncia de forma oportuna.

“Vale recalcar que la mamá no realizó la denuncia en el momento, más al contrario lo realizó recién el jueves después de haber pasado un día, conforme a norma procedimiento y protocolo que nosotros manejamos, se generó el afiche de información, la difusión y la búsqueda de la menor desaparecida que tiene nombres convencionales, ella todavía no tiene un certificado de nacimiento”, aseveró Gutiérrez.

La bebé fue hallada junto a su raptora este jueves en inmediaciones de la calle 7 de la Ceja de El Alto, según la policía la joven se encontraba en compañía de cuatro adolescentes, quienes consumían bebidas alcohólicas y se presume que inhalaban clefa. Cinco personas resultaron aprehendidas y son investigadas.

La policía afirmó que también fueron rescatadas menores de edad que se encontraban en compañía de personas adultas, presumiblemente eran explotadas sexualmente, el caso continuará en investigación.

Tras su rescate la bebé raptada de seis meses, fue entregada a funcionarios de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia, quienes determinarán la situación de la menor.