"¡En busca de Messi!": Joseph y Marcela tras su exclusiva, ¿será que lo lograron?

La Paz, Bolivia

Marcela Gonzáles y Joseph Jaldín, se embarcaron en una "misión ¿posible?", llegaron hasta el hotel donde se encuentra el capitán de la selección campeona del mundo, Lionel Messi, en busca de una entrevista exclusiva con el seleccionado argentino.

Cuando los intrépidos conductores se dirigieron para cumplir con su misión, se toparon con la más férrea seguridad apostada a metros de las puertas del hotel donde se hospeda la albiceleste. Al ver a estos jóvenes entusiastas les pidieron que entregaran sus credenciales que debían estar avalados por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

"No pueden ingresar", contestó parte de la seguridad. "¿Pero no sabes quién es él, es Joseph Jaldín?", dijo Marcela, pero la respuesta fue que nadie los conocía. Pero los intentos no cesaron, el dúo se propuso conseguir la ansiada exclusiva.