"Sus hijos la esperan": La exmiss Santa Cruz Mayra Copas lucha por su vida

Santa Cruz, Bolivia

La exmiss Santa Cruz 2013, Mayra Copas de 28 años, padece lupus una enfermedad autoinmune que requiere un largo tratamiento, fue diagnosticada en octubre del 2022, después de una cirugía de intestinos. Pronto se cumplirá un año, de su lucha incanzable.

La madre de tres niños de 8 años, 7 años y el más pequeño de sólo 1 año, tambien tiene cáncer de páncreas, lo que complica su estado de salud. La exreina de belleza solicita donación de sangre tipo B negativo y ayuda económica, porque se encuentra en terapia intensiva y los gastos de los medicamentos suman a diario.

"Tengo la fe puesta en Dios, para que mi hija salga de esta complicada situación (...) Cuando mi hija empezó a enfermar el menor de sus hijos tenía sólo 8 meses, desde el mes de octubre. Ella está batallando por sus pequeños", dijo Julia Gaby Sadud en el QNMP.

El calvario de Mayra empezó con una inflamación en el cuerpo. "Los pies y manos se le hincharon, estuvo haciendo seguimiento con los médicos, pero no encontraban la razón de sus dolores. Le daban varios diagnósticos, decían que era algo reumático, artrosis, pero nunca hicieron un examen de Lupus. Fue lo que diagnosticaron después de una cirugía (...) Consulte con varios especialistas, y quizá la primera cirugía de Mayra no estuvo bien hecha, podrían haber sido diagnosticada antes, pero tampoco tenía síntomas de una persona lúpica", explicó Julia.

Sadub se quebró en llanto e indicó que peregrina junto a su nieto menor. "Llevo mucha responsabilidad, porque están los niños, no los tengo a los tres porque no puedo realmente. El papá cuida a los grandes, pero el bebé es mi responsabilidad y es muy apegado a mí. Todo los días voy al hospital, solvente por siete meses los gastos médicos, pero cuando se me acabaron los recursos empecé a solicitar ayuda", contó.

"Hasta el momento no hay mejoría, pero ninguno de los medicamentos parece ayudarla, hay inyectables que llegan a costar Bs. 5 mil (...) Estoy tratando de superar este predicamento con mis hijos, ahora ella está inflamada y eso es por sus riñones, uno ya no está funcionando (...) Lamentablemente muchas veces me ha tocado decir no la pude traer, porque no pude conseguir la medicación, que es traída desde el exterior", relató.

Mayra enfrenta su batalla más dura, se encuentra internada en el Hospital Japonés. "Mi hija lucha por sus hijos, ella está consciente, todos los días pregunta por sus pequeños. Sabe lo que tiene, pero no quiere dejarse caer (...)", dijo en medio de lágrimas. Los donantes pueden apersonarse al Banco de Sangre "San Juan de Dios", para ayudarla, sólo deben dar el nombre de Mayra Alejandra Copa Sadud.

"Ella tiene una anemia muy aguda, rechaza la comida, no la pueden compensarla, necesita una cirugía. Quería llevarla a otro país, para que reciba mejor atención, pero ella se fue deteriorando muy rápido (...) Sus pequeños hijos no ven a su madre hace cinco meses, la extrañan demasiado. Porque nadie reemplaza a una madre", aseveró.

Si desea colaborar puede comunicarse a los siguientes números: 780 04055 - 770 08907 - 750 25029.