Exmiss Santa Cruz Mayra Copas necesita donantes de sangre y ayuda económica.

Cargando...

Santa Cruz de la Sierra

La ex Miss Santa Cruz Mayra Copas atraviesa por un cuadro de salud complicado. Gaby Sadud, madre de Mayra, contó que primero le diagnosticaron lupus, pero luego los médicos le dijeron que no hay un diagnóstico de la enfermedad que padece la ex reina de belleza.

“Fue diagnosticada con lupus en noviembre, después de una cirugía de intestinos, pero tras esta última operación resulta que no es lupus”.

Ella solicita donación de sangre tipo B negativo y ayuda económica, ya que Mayra está en terapia y los gastos de los medicamentos suman a diario.

“Ya nos habían dado el alta, pero ella sólo duró cinco días en casa y volvemos al hospital, ya son 7 veces internada. La verdad ya no damos económicamente, llevamos siete meses en la lucha y aún no hay un diagnóstico”, cuenta Gaby.

Para aquellas personas que quieran ayudar a la ex Miss pueden contactarse al 69179125 de Gaby Sadud.