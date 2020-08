Felipe Quispe: "No me siento boliviano, soy del kollasuyo"

Cargando...

La Paz, Bolivia

Rafael Quispe Huanca, manifestó en el programa Que No Me Pierda (QNMP) no sentirse un ciudadano boliviano, que mantiene una ideología diferente y que pertenece al Kollasuyo.

"Yo soy de otro lado, yo no comparto con ellos (en alusión al Tata Quispe). Yo no me siento boliviano, mi ideología es diferente, yo soy del kollasuyo, de la nación aymara, tengo mi religión", dijo 'El Mallku' en un debate llevado a cabo en el programa QNMP.

Aseguró que no buscará la pacificación ni reconoce a la presidenta Jeanine Áñez, además de Carlos Mesa, Jorge Tuto Quiroga ni a Chi Hyun Chung.

En tanto, el director de Coordinación con los Movimientos Sociales, Rafael Quispe, pidió a El Mallku a dejar el discurso de la confrontación, el racismo para empujar una sola Bolivia y dejar de lado las diferencias.

"Como indio que soy, como venido del campo apuesto a la integración, apuesto a que exista una sola Bolivia, al desarrollo. Tú eres mi hermana Cecilia, César igual, no es hora del racismo", expresó.