Fiscalía investigará "relación" de Misael Nallar con el narcotráfico

Santa Cruz, Bolivia

El Fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó que se investigará la relación de Misael Nallar con el narcotráfico, esto a raíz del informe policial en relación a los bienes e inmuebles registrados como su propiedad.

"Se aperturó una investigación en la Unidad de Legitimación de Ganancias Ilícitas por este tipo penal, sin dejar un lado el delito principal de asesinato por el cual está siendo formalmente imputado. Esto significa que un fiscal especializado analizará que relación habría con gente vinculada con el narcotráfico"; aclaró Mariaca.

Explicó que a la fecha se tiene una imputación formal por asesinato y que aguarda su audiencia cautelar. "La prueba de guantelete dio positivo y otros indicios demuestran que existe la probabilidad de autoría por el delito de asesinato contra los tres uniformados abatidos el pasado martes 21 en cercanía a Porongo, El Cuchi.

no por armas porque no se encontraron las armas, no se cierra que se pueda ampliar por otros delitos.

El Ministerio Público se compromete en investigar el hecho hasta esclarecerlo.