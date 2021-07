García Linera reaparece y asegura que las FFAA redactaron "cuatro borradores" para pedir la renuncia de Evo

Cargando...

La Paz, Bolivia

El exvicepresidente Álvaro García Linera, reapareció este lunes por la noche y aseguró que los cinco excomandantes de las Fuerzas Armadas (FFAA), redactaron "hasta cuatro borradores" para pedir la renuncia de Evo Morales, durante los conflictos sociales que se generaron en el país en 2019.

"El señor Tercero dice en su declaración que cuando pidieron la renuncia de Evo Morales, el pedido no fue una deliberación sino un criterio del comandante Kalimán. Falso, en esa reunión hubo cinco comandantes: los tres comandantes de fuerza, incluido Terceros, el comandante en jefe, Kalimán; y el comandante del Estado Mayor. Y entre los cinco deliberaron y redactaron cuatro borradores, eso lo afirma los coroneles ayudantes de los comandantes", afirmó García Linera en entrevista exclusiva con el programa Que No Me Pierda (QNMP) la noche del lunes.

Durante la entrevista, García Linera desmintió que junto a Evo sostuvieron reuniones con el Alto Mando Militar la mañana del domingo. Al contrario, recordó que le retiraron el avión presidencial para ir a Chimoré por decisión del general Terceros, según le comentó el piloto.

"El domingo 10 yo estuve con el presidente Evo en el hangar presidencial en El Alto y jamás aparecieron los comandantes, no se reunieron con Evo Morales. Las declaraciones del piloto, que nos llevó a las malas hasta Chimoré, fue que el general Terceros instruyó que se guarde el avión presidencial y no se autorizara nuestra salida. Fue Juan Ramón Quintana y el ministro de Defensa que fueron al hangar a exigir a la fuerza al comandante del hangar que se saque el avión", aseveró el exvicepresidente en QNMP.

Sobre la presunta advertencia de que si no se autorizaba el avión mexicano iba "a correr sangre", García Linera confirmó que existió la llamada, pero que no se refirió a la ciudad de La Paz.

"Dije textualmente: si no deja salir este avión, aquí hay 15.000 compañeros del trópico, usted está con sus soldados y aquí está el avión mexicano, esto va a arder. Pase lo que pase va a ser responsabilidad de usted", apuntó.

"Le dijimos al señor Terceros que autorice nuestra salida, porque sino aquí esto va a arder y, evidentemente, habían 15.000 cocaleros protegiendo a Evo. ¿Qué iban a hacer los 15.000 cocaleros? ¿Cuántos soldados habían protegiendo el hangar presidencial? Serían 15 o 20. 15 o 20 soldados no pueden aguantar la presión de 15.000 cocaleros. Evidentemente, de mantenerse la terquedad de Terceros, iba a producirse un baño de sangre, que, por suerte, no ocurrió", sostuvo.

Respecto a la hora del aterrizaje del avión mexicano, García Linera dijo que se produjo a las 21:00 y no a las 18:00. Ante el pedido de la Policía para que los militares salgan a las calles, lo que habría sucedido el 10 de noviembre a las 20:00, aproximadamente, afirmó que esa versión coincide con la de la Iglesia sobre las reuniones para proponer a Jeanine Áñez como Presidenta.

En cuanto a la autorización de ingreso del avión mexicano. Álvaro señaló que el general Terceros dijo que el avión decía que iba a recoger militares mexicanos; sin embargo, mostró el pedido de la embajada de México donde piden recoger personal de Cancillería de ese país.

Finalmente recordó que fue Terceros el que autorizó la salida de los aviones K-8 y el sobrevuelo sobre los puntos de bloqueo.

"La intención de Terceros era detenernos", indicó.

