Juan Carlos Prado: "Hay que hacer sacrificios para ser un deportista de alto rendimiento"

Santa Cruz, Bolivia

Juan Carlos Prado, el joven tenista boliviano que hizo historia como subcampeón en el Roland Garros Junior (París, Francia) y es el número 2 de su categoría con tan solo 18 años, visitó el set de El Mañanero y compartió su experiencia.

"Muy contento por todo lo que pude conseguir. La arcilla es donde me crié, donde jugué toda mi vida, es una de mis superficies favoritas. Sí, fue un partido muy duro la final, donde él (el croata Dino Prizmic) jugó mejor que yo y se pudo llevar el torneo", destacó.

Prado empezó a jugar tenis a los 7 años de edad en su condominio. Después, empezó a entrenar en Ritter Tennis Academy de manera profesional. Paralelamente, también practicaba fútbol y, en un momento determinado, tuvo que decidir.

"Hasta los 12 años, hice fútbol y tenis al mismo tiempo. En algún momento tuve que decidirme por uno para hacerlo más seriamente y elegí el tenis. Me gusta mucho el fútbol, sigo mucho los partidos de la Liga, voy al estadio cuando puedo y es un deporte muy lindo", agregó.

Prado y el suizo Dylan Dietrich fueron subcampeones de dobles en el US Open Junior el año pasado. Sin embargo, este año no participará.

"En el US Open pude conseguir el subcampeonato de dobles. En este torneo decidimos, junto con mi equipo, no jugar dobles para concentrarnos más en singles porque es un gasto de energía más y nos fue muy bien", afirmó.

Sus logros, asegura, se deben al apoyo constante de su familia.

"Mi familia es un pilar fundamental para mi carrera . Siempre me apoyaron mucho, siempre recibo muchísimo apoyo de ellos y estoy muy contento con el apoyo que tengo", destacó.

En el programa, Juan Carlos vio el saludo que le enviaron sus tíos y padrinos, que le dijeron que estaban orgullosos de él y sus logros por la alegría que le dio no solo a su familia, sino a todo el país. Destacaron su dedicación y esfuerzo dignos de admiración. Además, aseguraron que está destinado a grandes cosas.

"Muy contento. Todo el apoyo que recibí estos días fue increíble. Toda mi familia me estuvo apoyando mucho, siempre están pendientes de mí. Estoy muy contento por por el apoyo que recibo" , reiteró.

En los próximos días, Juan Carlos viajará a Paraguay para jugar la Copa Davis, el lunes empieza a competir. Luego irá a Europa para ser parte de Wimbledon. Después de que termine el torneo de Wimbledon, viajará a Alemania para jugar en un torneo profesional.

"La agenda de los tenistas es muy corta . Los entrenamientos son muy rápidos, las estadías en casa son muy rápidas. Mañana viajo a Paraguay, después vuelvo unos dos días y me voy de nuevo, a Wimbledon, el siguiente jueves", adelantó.

Respecto a los estudios, Prado contó que dejó el colegio a los 13 años y optó por una modalidad virtual. Por eso, ya se graduó el año pasado. Entonces, fue requerido por instituciones de educación superior como Harvard.

"Son decisiones difíciles, es la vida normal de toda persona, pero hay que hacer sacrificios para ser un deportista de alto rendimiento. Varias universidades me buscaron para seguir mi camino tenístico en la universidad, pero decidí que quería llegar a ser un tenista profesional y dedicarme desde ahora. Igual, estoy optando por hacer una carrera virtual en este tiempo", contó.

Ahora, ha decidido concentrarse totalmente en su carrera deportiva.

Por otro lado, contó que su ídolo siempre fue Roger Federer.

"Es uno de los mejores tenistas de la historia, su forma de jugar, su estilo de juego siempre me llamaron mucho la atención. No tengo un tenista que intente copiar, pero mi ídolo siempre fue Federer. En el fútbol, no tengo un ídolo, pero siempre siguiendo a Blooming", aseveró.