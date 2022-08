La competencia "no estuvo tan difícil”, dijo doña Clemencia Cruz la campeona de pollera (VIDEO)

Tarija

Doña Clemencia Cruz, manifestó este lunes en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, sentirse feliz por haber ganado la competencia, y especialmente agradecida con la gente que durante su recorrido le animaba con aplausos para que siga adelante.

“La competencia no estuvo tan difícil, me canse muy poco, y tal vez voy a participar (en otras), me siento bien y feliz”, manifestó doña Clemencia Cruz.