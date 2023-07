Maussan sobre develación de extraterrestres en EEUU: "Lo importante es que ya sabemos que es verdad"

Cargando...

El testimonio de tres ex militares estadounidenses que dieron detalles sobre un programa secreto que el gobierno de ese país viene estudiando hace décadas respecto a las actividades extraterrestres y que no sólo ha encontrado restos de naves sino también “restos biológicos no humanos” ha generado repercusión a nivel mundial.

Así, el periodista mexicano Jaime Maussan consideró que hay un antes y un después de lo que ocurrió este miércoles 26 de julio en la Sala del Congreso del Capitolio de los Estados Unidos.

"Estos testigos de muy alta credibilidad declararon bajo juramento que existen naves que han sido recuperadas, que están en posesión de los Estados Unidos, dijeron que existen restos biológicos que podemos entenderlo como cuerpos de seres extraterrestres también, que están en posesión del gobierno de los Estados Unidos demostrando que por más de 80 años han mentido, han tenido las evidencias, sabían de la visita extraterrestre desde 1945 y la ocultaron del pueblo de los Estados Unidos y del mundo", afirmó en entrevista con El Mañanero.

En ese sentido, lo calificó como un crimen histórico porque es una de las noticias más importantes que podría haber tenido la humanidad.

"Podría habernos ayudado a evolucionar de una manera distinta a la que vemos hasta el día de hoy y que nos tiene metidos en tantos problemas, específicamente con el cambio climático", comentó.

Para el investigador, se ocultó la información en esa época porque acababa de terminar la Segunda Guerra Mundial y consideraron que no era apropiado hablar de algo que no conocían.

"Podía representar una amenaza. Acababan de terminar con la amenaza japonesa y alemana. Consideraron en primera instancia que no era adecuado, pero luego se dieron cuenta que tener estas naves daba la posibilidad de desarrollar la retroingeniería que les ha permitido avances como el rayo láser, la fibra óptica, las fibras de alta resistencia, los circuitos integrados de las computadoras, la visión nocturna, la invisibilidad de los aviones y ahora de las personas porque ya tienen esa capacidad", detalló.

Asimismo, esta información fue utilizada estratégicamente por EEUU, al mantenerla oculta de "sus enemigos".

"Fue algo que no podían abandonar, ni dejar y, con el tiempo, se volvió más estratégico. Era algo que tenían que mantener oculto de sus enemigos y por eso han decidido mantenerla así hasta el día de hoy que se ha salido prácticamente de control", agregó.

Respecto a los testigos mencionados por los exmilitares, Maussan comentó que se trata de personas de base militar, ya que son los únicos a los que, en este momento, les dan credibilidad.

"Testigos hay muchísimos, pero que sean confiables para el gobierno de los Estados Unidos solo son los militares y estos no pueden o no quieren salir a la luz por la represión que él ha sufrido, dijo, incluso violencia física. Eso hace que muchos se detengan. El Pentágono desconoció las revelaciones como si eso fuera a quitarle peso a lo que dijo este testigo. Seguramente pronto los congresistas van a presentar a los testigos en nuevas audiencias públicas y vamos a tener mucho más información, esto es tan solo el principio", aseguró.

En ese sentido, apuntó a la necesidad de comunicarnos "con ellos", utilizando el código binario.

"No estamos solos y ese simple pensamiento de no estar solos en el universo, va a transformar a la humanidad y muy pronto va a surgir la demanda para iniciar un proceso de comunicación con esas inteligencias. Si estamos reconociendo que están ahí y que son inteligentes, tenemos que comunicarnos con ellos. Eso es lo que tenemos que hacer ahora, es lo que procede porque nos encontramos ya en una nueva era", dijo.

Del mismo modo, consideró que el Pentágono no presentará nada amparándose en la Ley de Seguridad Nacional. Entonces, para Maussan, hacerlo significa que es una admisión tácita.

"Lo importante es que ya sabemos que es verdad, establecer comunicación y no necesitamos al gobierno de Estados Unidos; los civiles podemos utilizar la tecnología, a través de los radiotelescopios para mandar estos mensajes, si provocamos una respuesta inteligente de estos seres, entonces, la sociedad civil de todo el planeta tendrá acceso a esta información directamente y en contacto con otras inteligencias. Parece una fantasía, no lo es", afirmó.

Lograr comunicación con extraterrestres es "la única esperanza que tenemos para lograr una unión planetaria" para enfrentar los problemas más inmediatos.

"Una comunicación con estas inteligencias, creo que nos permitiría tener acceso a información que nos podría ayudar a superar esta situación tan complicada en la que nos encontramos en este momento; el cambio climático no es poca cosa, es la mayor amenaza que enfrenta la humanidad en este momento", complementó.