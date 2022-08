Maylen necesita ayuda: ella sufrió una fractura de columna y utiliza un ‘toquito’ para poder movilizarse

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Maylen Ochoa Dorado tiene 28 años y necesita la ayuda de la población. Ella sufrió una caída por las gradas de su domicilio provocándole una fractura en la columna. Este accidente ocurrió hace cuatro meses y desde entonces se moviliza utilizando un 'toquito'.

Maylen necesita 10 mil dólares para poder realizarse una cirugía, pues quiere salir adelante por sus hijos de 7, 10 y 11 años, para quienes cumple el rol de madre y padre.

"Estoy cansada de estar echada, estoy entrando en un cuadro de estrés y me siento bastante mal porque no me gusta que mis hijos me vean así (...) Es algo que ya me está desesperando por eso decidí pedir ayuda", dijo entre lágrimas Maylen desde su domicilio.

Las personas que deseen colaborar pueden comunicarse a los números: 780 04 055 - 760 04 553 - 774 19 939.

Cargando...