“Me arrepiento y pido disculpas a la familia”, testimonio de la mujer detenida por la muerte del niño en Montero

Santa Cruz - Bolivia

Notablemente afligida Claudia Velásquez, la mujer que está detenida en prisión por la muerte del menor de 13 años en Montero, dio su testimonio sobre lo ocurrido ese fatídico lunes. Ella dijo ser inocente y pidió disculpas a la familia.

En un principio, Velásquez se abstuvo a dar su declaración informativa. Sin embargo, durante su audiencia cautelar aseguró que ella no era quien iba al mando del motorizado, sino su pareja quien le pidió cambiar de lugar para que piensen que ella conducía.

"Pido disculpas a la familia, por haber hecho esa declaración y convertirme en cómplice del propietario (del auto). Me arrepiento de haber hecho caso; hicimos cambio de asiento, él era quien venia manejando, pero por los antecedentes y problemas que tiene con Tránsito fue que me dijo que lo ayudara y que no me preocupara por nada", dice la mujer en el audio al que tuvo acceso el programa Que No Me Pierda.

Reveló que ese lunes al promediar las 10:00 de la mañana, salió con Wilmer y otros amigos que los invitaron a comer a las 'rockolas' que están ubicadas en la zona de la Pampa de la Isla. "A las 5:00 (de la tarde) yo le dije que nos vayamos. Lo vi mal y le pedí que me llame un taxi, pero me dijo que él me iba a llevar a mi casa", detalló.

Ella asegura que es inocente pues iba durmiendo en el motorizado y que despertó por el golpe que dio el vehículo al letrero.

"Él estaba manejando tranquilo y no sé en qué momento aceleró porque yo estaba durmiendo, fue por el golpe que desperté (...) Yo quise bajar, pero el me agarró y me dijo: vení crúzate, vas a ser vos la que estaba manejando, todo va estar bien. Era preferible que haya quedado inconsciente porque quizás ahí no iba poder cambiar (de asiento) ", enfatizó.

"La gente empezó a juntarse y él me dijo: abrí sino aquí te van a linchar. Cuando bajamos fue que escuché que había un niño debajo; yo quedé en shock y no supe que hacer", añadió.

Este jueves, el Ministerio Público emitió una de orden de aprehensión en contra de Wilmer Nina, sospechoso de atropellar y matar al menor de 13 años en Montero.

Nina es acusado por los presuntos delitos de homicidio, lesiones graves y gravísimas en accidente de tránsito y omisión de socorro.

