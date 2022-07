"Me estrechó con su mano, como diciendo no te deshagas de mi", policía que amamantó y rescató a una bebé

Santa Cruz, Bolivia

La sargento mayor Delicia Ávila se convirtió en la heroína de una bebé que fue vendida en Bs 2.000 por sus padres, la oficial participó de su rescate y además decidió amamantarla. Conmovida por el llanto de la pequeña, sin dudarlo la puso en su regazo y procedió a alimentarla mientras esperaban asistencia médica, la imagen se viralizó y se ganó la admiración de la mayoría de la población, que aplaudió su instinto maternal puesto por encima de su deber como policía.

"Vi el desespero y el llanto de una bebé que pedía a gritos ser alimentada", contestó al ser consultada que la llevó a realizar esa noble acción. Al tiempo de manifestar que es madre primeriza de una bebé de cinco meses y fue por ese mismo afecto de madre que siente por su hija que lo hizo.

"Mientras la amamantaba me estrechó con su mano tan delicada, como diciendo no te deshagas de mi", recordó con ternura a la bebé, señalando que es una criatura que no puede defenderse.