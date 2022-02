"Me he quedado solo con mis dos hijas", esposo de la mujer arrollada por un camión

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Tras el fatal accidente registrado el sábado sobre el Radial 17/2 entre quinto y sexto anillo, que cobró la vida de Ana María Caballero, su esposo pide justicia y que se determine quién fue el responsable del siniestro.

El hecho sucedió el pasado fin de semana cuando la mujer tomó un mototaxi para dirigirse a su trabajo en el mercado Los Bosques, sin embargo, en ese ínterin la moto en la que se transportaba fue impactada por un camión en la parte trasera, ella cayó y fue arrollada por el vehículo de alto tonelaje, la joven madre de dos hijas, murió instantáneamente. Entretanto, el motociclista sobrevivió y se encuentra internado en una clínica, el chofer del camión está detenido.

José Luis Cabrita, esposo de la víctima, relató que él se encontraba trabajando en Tarija cuando le dieron la trágica noticia. "He quedado solo con mis hijas, ella era quien me ayudaba" dijo entre lágrimas el ahora viudo. Afligido manifestó que ahora deberá criar solo a su pequeñas de 4 y 7 años, que han quedado huérfanas de madre, "ahora son los únicos tesoros que me quedan de ella", dijo.

Cabrita también denunció que hasta el momento nadie se apersonó para hacerse cargo de los gastos fúnebres, tampoco cuenta con un abogado que lo asesore jurídicamente, en este sentido, pidió ayuda a la población.

Para colaborar a este viudo y padre de dos niñas puede comunicarse al 65898104.