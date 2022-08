“Me humilló como quiso y me dijo que no me iba a devolver”: Pide a su expareja que le devuelva a su hijo

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Una madre hace vigilia en la casa de su expareja para recuperar a su hijo, este hecho la llamó la atención la madrugada de este lunes, 15 de agosto, una historia muy particular que comienza hacerse pública, por lo que la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de Santa Cruz de la Sierra, ha tomado carta en el asunto con respecto a este caso.

La mujer señala que “el pasado 2 de agosto tuvo una urgencia médica y la niñera lo llevo al niño a casa de su padre, en principio no fue con la intención de dejárselo”. Debido a los problemas que tenemos después de nuestra separación yo quise limar asperezas con él y que se vaya relacionando de a poco con su hijo, porque él a espalda mío dice que se lo mezquino, sin embargo, yo tengo todas las pruebas para demostrar que jamás se lo he mezquinado a su hijo, agregó.

“Ahora que él no se acuerde de su hijo o que le estorbe o que siempre este hablando mal por la pensión que tiene que pagar, ese es tema muy aparte, porque jamás lo he molestado es mas ni me he metido en su vida”, contó la mujer. “He venido dos veces el día jueves, 11 de agosto, a las puertas de su casa, en primera instancia no lo encontré, luego retorne por la noche y él me dijo que no me lo iba a entregar y me faltó el respeto, en su casa tiene cámaras, espero que el muestre las imágenes”, acotó.

El día viernes, 12 de agosto, fui a la Defensoría de la Niñez a sentar la denuncia y me entero que supuestamente me había demandado por abandono, además, he ido a la Felcv de La Guardia y no quisieron aceptar mi denuncia, he tocado todas las puertas, incluso el sábado 13 fui a su casa a implorarle, suplicarle que me devuelva a mi hijo, pero me humilló como quiso y me respondió que no me lo iba a devolver.

En tanto, el padre del menor señaló que la niñera lo llevo a su domicilio diciendo que la mamá estaba enferma y lo dejo supuestamente por una semana, pero lo trajo al niño enfermo, estaba resfriado y estaba maltratado.

Posteriormente, “al otro día me llama parece que estaba mareada la señora me hablo pidiéndome que quería a su niño, pero supuestamente estaba enferma y si estaba enferma porque vino borracha a mi casa”, indicó el hombre. Asimismo, añadió que espera que el juicio se lleve adelante en las proximas horas para saber que dice el juez, todas las pruebas se van a presentar.