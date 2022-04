"Me tocó tres veces y los demás no dijeron nada", víctima de acoso en un micro

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Rabia e impotencia, fue lo que sintió Johana Velarde, víctima de acoso sexual en un micro, sucedió la pasada semana cuando volvía de la universidad. "Me tocó tres veces y los demás no dijeron nada", relató lamentando que "el micrero tampoco le pidió que se baje, la gente solo miraba y no se metía, no era con ellos".

Velarde volvió a recordar ese desagradable día en una entrevista con El Mañanero, mientras contaba indignada que su agresor incluso la amenazó diciéndole que no sabia con quien se metía, solo una persona atinó a exigir que se baje del micro. Llegó y le contó a su padre, quien la acompañó a presentar la denuncia.

"La indiferencia de los testigos nos llama la atención, es importante apoyar a la víctima en esta situación", dijo la directora de la Fuerza Especial de lucha Contra la Violencia (Felcv), Gabriela Guzmán, al momento de resaltar en este sentido, la realización de una campaña informativa “Tú no estás sola” en el transporte público, denuncia a los agresores al 800 14 0348. "Es gratuita, cualquier persona puede denunciar este tipo de delito y no necesariamente la víctima", subrayó.

Al respecto, los transportista informaron que se reunirán este jueves con el Comando Policial para solicitar efectivos policiales 'incógnitos', además no descartar la instalación de cámaras de vigilancia en los micros.