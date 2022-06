“Mi hermanito no recibió ayuda inmediata”, familia del niño fallecido responsabiliza al forense

Santa Cruz, Bolivia

Este lunes la Fiscalía Departamental de Santa Cruz determinó ampliar a infanticidio la investigación por el caso del niño de 11 años que fue víctima de violación y falleció producto de una grave enfermedad. La familia clama por justicia y se realice una investigación a los funcionarios públicos que no brindaron protección al menor.

"Que den de baja a todos (los funcionarios) a quienes acudimos a pedir la ayuda que necesitaba mi hermanito. Por el mal informe que hizo el forense mi hermanito no recibió la ayuda inmediatamente y ahora falleció" reclamó en el Programa Que No Me Pierda la hermana de la víctima.