Primer informe forense al niño de Yapacaní descartó violación

Santa Cruz, Bolivia

Desde la Sociedad de Medicina legal confirman que el primer informe forense realizado al menor violado en Yapacaní descartó el vejamen, pese a que él ya tenía la enfermedad del VIH- Sida lo que evidencia que este caso no fue bien estudiado, afirman los expertos.

Para el doctor Celso Cuéllar, presidente de esta Sociedad médica, "el caso no fue bien estudiado", argumentando que faltó las pruebas de fluidos. Por su parte el abogado Joadel Bravo, señaló que el médico forense debió solicitar a un proctólogo para que este realizará una evaluación a fondo.

"Este informe es clave, porque sin eso no hay prueba no hay delito", dijo Cuéllar. Entre tanto, en una anterior declaración el médico forense, Luis Fernando Moreno, había aclarado que "en la primera valoración el menor de edad presentaba alteraciones que no permitieron una valoración total, cuando presentó una mejoría recién se pudo hacer una mejor apreciación".