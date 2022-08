Minero: Anuncian marcha en apoyo a la profesora denunciada por pedir semen a estudiantes

Minero, Santa Cruz

En el municipio de Minero anuncian una marcha para este miércoles en apoyo a la profesora, María Inés Peredo, quien fue denunciada por corrupción de menores luego de pedir a sus estudiantes llevar muestras de semen como trabajo práctico.

Con letreros y gritos de apoyo, padres de familia y estudiantes protestaron en las afueras de la unidad educativa Juana Azurduy, lugar donde la educadora impartía clases de biología antes de ser suspendida.

"No consideramos que la profesora haya cometido un delito, el único fin que tenía era enseñar sobre educación sexual a los estudiantes solo que lo hizo de una mala manera. Le están destruyendo la vida, ella es madre soltera, y podría perder su ítem", dijo Nora Ponce Áñez, madre de familia delante de las cámaras de Que No Me Pierda.