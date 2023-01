Mujer le regaló un anillo de compromiso a su pareja y luego lo asesinó

La Paz

Este martes el cuerpo de Aaron, el joven de 26 años, que murió tras ser apuñalado tres veces por su concubina de 31 años, fue trasladado de Cochabamba a la ciudad de La Paz, donde es velado por sus familiares y amigos.

Familiares de la víctima relataron que Aaron llegó de La Paz a Cochabamba hace cuatro meses, en busca de formar una nueva vida junto a su pareja, ambos consumieron bebidas alcohólicas, tras una discusión la mujer lo apuñaló tres veces quitándole la vida.

Aparentemente el motivo del hecho se habría suscitado producto de celos, Aaron tenía muchas ganas de vivir, incluso habría llegado a Cochabamba, para trabajar y ahorrar, para poder estudiar la carrera de Derecho en la ciudad de La Paz.

Este martes en una entrevista realizada en el programa Que No Me Pierda, Miguel Angel Rojas, tío de Aaron, reveló que la mujer siguió a la víctima de La Paz a Cochabamba, e incluso ella sería madre y habría abandonado a sus hijos en ese departamento.

“Lo que me comentó es que él se quería separar de ella, no la veía como pareja porque era muy posesiva, le reclamaba de todo y de nada y él también, estaba cansado de esa situación y pretendía que iba a cambiar la relación. Incluso él me indicó que ella le había regalado un anillo para casarse, le había dicho que quiere una nueva vida”, relató el tío de Aaron.