Mujer que halló en su casa nido de viudas negras afirma que sus hijos no salen de su cuarto por temor

Oruro

Carla Guzmán, propietaria de la vivienda donde se halló un nido de arañas viudas negras, en el departamento de Oruro, afirmó que sus hijos no salen de su cuarto por temor, ya que este arácnido sería catalogado como un animal de alta peligrosidad, agregó que hizo la limpieza de la casa y eliminó los nidos, sin embargo, los mismos estarían en el lugar hace mucho tiempo.

“Yo vivo aquí con mis dos hijos y tengo que ver el bienestar de mis niños, salgo temprano de la casa dejo todo cocinado, pero ahora debo decirles que no urgen nada, que se queden en el cuarto y que no salgan”, manifestó la propietaria del inmueble.

Según Guzmán encontró el nido antes de conocer la noticia sobre los efectos que causó la picadura de este animal, en una joven de 22 años en Cochabamba, quien quedó parapléjica y posteriormente falleció.

“Hace tiempo hallé el nido de arañas viudas negras, antes de que salga la noticia de que picó a una señorita en Cochabamba, mucho más antes me percate, recién me traslade a la casa, me puse a limpiar y encontré, nunca las tomé en cuenta solo me alarmé cuando vi las noticias sobre la picadura de esa araña”, detalló Guzmán.