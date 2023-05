Nené Pomacusi y la importancia de la terapia: "Voy a psicólogo todas las semanas"

Santa Cruz, Bolivia

María René Pomacusi, conocido como Nené, visitó "La Noche de la Gri" y compartió cómo logró superar el divorcio de sus padres, los reconocidos periodistas Sissy Añez y José Pomacusi.

A sus 22 años, estudia una carrera universitaria y también es una exitosa influencer, además de contar con el apoyo de su familia, principalmente, su madre y su tío.

Pero no siempre fue así, recordó que entre los 12 y 17 años pasó por lo que se conoce como "la edad del burro".

"La relación con mi madre ha madurado. Antes nos peleábamos, yo era más complicada, no dejaba que me hablen o me den consejos. Por el divorcio de mis padres, me hice muy rebelde, agarré mucha rabia y era una manera de reprocharlos", dijo.