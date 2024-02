"Casi me voy al otro lado": Marquina casi sufre un infarto por tomar viagra por error

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

En "La Noche De La Gri", Carlos Marquina sorprendió con una divertida anécdota sobre un pequeño 'desliz' en la farmacia. Una pastilla de Viagra fue confundida con una medicina para el dolor de cabeza y esta es la historia.

Sin embargo, cuando sucedió, el momento no fue tan divertido. "Casi me voy al otro lado. Estoy hablando de la mismísima muerte", develó Marquina.

Fue en una ocasión que Carlos y Gabriela viajaron a La Paz. Entonces, la altura le afectó bastante y decidió ir a la primera farmacia que encontró para comprar una medicina para el dolor de cabeza.

Carlos Marquina en La Noche de la Gri.

"Yo me acuerdo que dije: 'para el dolor de cabeza', a la encargada le pedí la pastilla roja. Entonces, me dio dos, yo solo vi el color y listo. Ese rato, tomé un vasito con agua y me la tragué. Nos fuimos al evento con Gabriela y nada, no estaba resultando, me empezó a doler más y más", contó.

Cuando terminaron la grabación, ya era tarde, pero el dolor no desaparecía, ni pudo comer. La incomodidad también molestó a Gabriela y empezaron a discutir.

"En el ascensor ya subiendo a a la habitación, se empieza a poner dura la cosa, la situación. No sabía qué estaba sucediendo, yo peleado, me concentro, no pienso en nada y trataré de dormir. Llegamos a la habitación, espalda con espaldita Gabriela. Sentía como si tuviera chaqui", agregó.

El influencer y productor compartió una divertida velada en el programa.

Entonces, decidió tomar la segunda pastilla que se compró, esperando que el dolor pasara.

"Estúpidamente, me tomé la segunda pastillita ya para dormir bien. Fue peor y empecé a transpirar, no quería ni molestar a Gaby porque ya estaba durmiendo. Me levanté, fui al baño y vomité mi alma entera", comentó.

En ese momento, reflexionó y decidió buscar información sobre la pastilla que le habían vendido.

"Algo pasaba con la maldita pastilla porque no puede ser que esté así a punto de morir. Así mareado, busqué en Google el nombre de la (...) pastilla; resultó ser Viagra. Vi que la dosis recomendable es 50 miligramos, pero cada pastilla que tomé era 100. No conocía esa pastillita hasta ese día", complementó, asegurando que sí hubo efectos en su cuerpo.