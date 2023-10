"Salió a clases y no volvió más": Kevin Veizaga fue cruelmente asesinado en Marquina

Quillacollo, Cochabamba

Kevin Veizaga, era un estudiante que acababa de cumplir 17 años, perdió la vida al ser asesinado en la zona de Marquina, municipio de Quillacollo. El adolescente era el menor de tres hermanos, su hermana dijo que era estudiante tranquilo, en medio del llanto pidió justicia por su muerte y la pena máxima para él o los responsables.

"La persona que mató a mi hermano trató de tapar las evidencias, encontraron sus cuadernos en distintos lugares. Luego de la brutal golpiza estaba vivo, no estaba muerto, pero su corazón dejó de latir (...) Ayer le pregunté a dónde estaba yendo, él me contestó que estaba yendo a pasar clases, me enteré de lo sucedido cuando retorné a mi casa (...) Lo que le hicieron a mi hermano merece una sentencia, le arrebataron la vida", dijo en medio de mucho dolor la hermana.