El Carnaval de Oruro tiene por primera vez una bella joven Predilecta nacida en Santa Cruz

Santa Cruz, Bolivia

Daniela Eugenia Redin Galván es la primera Predilecta del Carnaval de Oruro, que nació en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, y estuvo en 'La Noche de la Gri', que se emite por la Red Uno.

La joven forma parte de la Fraternidad Folklórica Caporales Universitarios "San Simón" Bloque Santa Cruz, quienes animaron la velada durante el programa. Mostrando la integración que representa la Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad.

Daniela, que tiene 23 años, recordó cuando fue elegida y aseguró que fue una gran experiencia.

"Una experiencia muy linda. Se suele tener la idea de que en el occidente a los cambas se nos va a tratar mal, se nos va a discriminar, pero personalmente he tenido una experiencia muy bonita. La gente de Oruro me recibió con los brazos abiertos ", afirmó.

También comentó que se trata de demostrar la cultura del país al mundo.

Entonces, los requisitos son haber nacido en Oruro y estar afiliada a algún conjunto folclórico.

Este 2024, será el segundo año que la joven participe del Carnaval de Oruro junto a los caporales San Simón.

"Mi primer año fue matador. Yo siempre he dicho que tengo alma del Occidente, porque a cualquier parte que vaya de altura, Oruro, La Paz, nunca me ha hecho mal. Yo muy chocha voy, incluso me he ido en flota, me encanta ir a La Paz, Oruro. De hecho, parte de lo que me animó a participar del Carnaval de Oruro y ser su predilecta es que mi mamá vivió años ahí y ya conocía Oruro", develó.