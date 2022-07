Padre de Juan José Dorado duda que el cuerpo sea de su hijo porque no tiene una cicatriz de apendicitis

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Este lunes se conocí que Gary Dorado viajó hasta el vecino país de Paraguay para reconocer el cuerpo que fue hallado envuelto en una bolsa y con el nombre de Juan José Dorado. El hombre aseguró que no se trataba de su hijo y pidió una prueba de ADN.

La noche de este lunes, Silvio Chirife, médico forense en Paraguay, indicó en el Programa Que No Me Pierda, que la principal duda por la que el padre de Juan José Dorado pidió una prueba de ADN es por una cicatriz y un tatuaje que no pudo visualizar.

"Hay que ponerse en el lugar de los padres. Él (Gary Dorado) fundamentó su duda por una cicatriz operatoria de apendicitis la cual no se pudo visualizar en el reconocimiento. Lógicamente esta cicatriz no se ve por el avanzado estado de descomposición del cuerpo", dijo Chirife.

El Ministerio Público de ese país espera que la familia puede proporcionar el historial odontológico de Juan José Dorado para realizar las comparaciones, además Chirife dijo que se han tomado “muestra para hacer estudios de ADN"

Juan José Dorado fue reportado como desaparecido por su familia el 7 de julio, cuando salió de su casa rumbo al aeropuerto de El Trompillo donde abordó una avioneta.

Días después, medios paraguayos dieron a conocer que en el Chaco de Paraguay, se halló un cuerpo que estaba en una bolsa plástica de color negro, ya en avanzado estado de descomposición y con un mensaje escrito 'entregar boli José Dorado'.