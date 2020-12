Pary: "No se puede hablar de reconciliación si es que no se conoce la verdad de los hechos"

Cargando...

La Paz, Bolivia

El embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, Diego Pary, manifestó que para consolidar la paz y pacificación en el país, se generar espacios de diálogo entre la sociedad e identificar los problemas y diferencias que aquejan a los ciudadanos bolivianos.

La declaración viene a raíz de los conflictos que se suscitaron en 2019 y del 2020. En la víspera, el subsecretario de Asuntos Políticos y Construcción de Paz de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Miroslav Jenča, arribó al país y tras una reunión garantizó el miércoles el acompañamiento de ese organismo multilateral en el proceso de consolidación de la cultura de paz en Bolivia.

Durante la entrevista con el programa Que No Me Pierda (QNMP) la noche del miércoles, Diego Pary recalcó que no se debe hablar de reconciliación si no se logra conocer la verdad de los hechos registrados en Senkata, Sacaba y Montero en 2019. Sostuvo que se debe hacer justicia por aquellas familias que aún lloran a sus familiares que perdieron la vida durante los conflictos sociales.

"Necesitamos tener una investigación imparcial, en eso creo que el Comité de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) está haciendo una contribución muy positiva a que se encuentre la verdad y se logre esa justicia ", recalcó.

Cargando...

El embajador de Bolivia ante las Naciones Unidas, indicó que a partir de los espacios de diálogo se debe saber cuáles son las diferencias entre los bolivianos, para así trabajar en proyectos comunes pensando en el país.

Pary sostuvo que en este último año, Bolivia perdió la confianza y buena fe que tenían los países extranjeros en territorio nacional, en ese sentido, exhortó a las autoridades del Gobierno y MAS a recuperar la confianza, de ganar la credibilidad de la población boliviana en los actores políticos.

"Hemos tenido un año bastante complejo, de crisis, donde la población boliviana se enfrentó por diferentes circunstancias, creo que la mayoría de la población no la pasó bien en este último año. En ese sentido, uno de los primeros temas que anunció el presidente Luis Arce Catacora es que necesitamos un espacio para reencontrarnos entre bolivianos", resaltó Pary.