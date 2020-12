Pedro: "Ahora como candidato (a gobernador) me convierto en militante del MAS"

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

El presentador de televisión, Pedro García, afirmó que al ser designado por las bases como candidato oficial a gobernador del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Santa Cruz, a partir de hoy será militante del instrumento político que lidera Evo Morales.

Así lo dio a conocer García la noche del lunes en el programa Que No Me Pierda (QNMP), quien manifestó que recibe la designación con mucha satisfacción y que esta elección fortalece la democracia al interior del MAS, al cual considera el partido más grande de Bolivia.

Sobre el incidente que se registró en la reunión del MAS en Lauca Ñ, donde Evo recibió un sillazo en la cabeza por parte de la militancia que estaba disconforme con el nombramiento inicialmente de Carlos Romero como candidato, Pedro García manifestó que solo fue un momento de tensión que se suscita "como en cualquier ampliado"

Ante la consulta del porqué el nombre de Mario Cronenbold no estaba en la terna de aspirantes, el candidato a gobernador del MAS respondió:

"A la militancia del Movimiento Al Socialismo no le cayó en gracia las declaraciones desafortunadas que hizo (Mario Cronenbold) y eso me imagino que le restó puntos en la confianza de la militancia y por eso no estaba entre los nombres. Tampoco fue al ampliado que se hizo en Montero, y no vino acá", dijo García.

Respaldo a la candidatura de Adriana Salvatierra a la Alcaldía

Durante la entrevista en el programa QNMP, Pedro García reveló que la dirección del MAS-IPSP determinó respaldar la candidatura de Adriana Salvatierra a la Alcaldía cruceña, y que en las próximas horas se oficializará.

"Hoy el expresidente Evo Morales dijo que se respeta las decisiones en consenso, y lo que tengo conocimiento es que la Dirección Urbana Santa Cruz apoya en consenso la candidatura de Adriana Salvatierra", indicó.