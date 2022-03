Pidió a una señora que amamante a la bebé abandonada en un micro

Cargando...

Santa Cruz, Bolivia

Una bebé de tan solo seis meses de vida que fue abandonada en un micro el miércoles en Santa Cruz, fue hallada por el conductor del bus y una pasajera que decidió levantar a la pequeña que había sido envuelta y amarrada de su aguayo al asiento, esta mujer cuenta cómo fue esta experiencia y lo que tuvo que hacer para poner en buen recaudo a la pequeña.

Paola Bohorquez relata que habían pasado 8 horas desde que fue encontrada la bebé y llevada hasta la EPI del Distrito 8, en ese tiempo "no le facilitaron un baño, ni pañales, ni agua, menos leche". Después de insistir que permitan limpiarla y alimentarla a la menor, ella y el micrero le compraron ropa, pañales, toallas y ante la falta de un biberón pidieron a una señora que amamante a la bebé.

“El micrero y yo le compramos ropa, pañales y toallitas húmedas. Y pedí a una señora que amamante a la bebé”

Es una beba indefensa, que no sabe quienes la rodean, no podía dejarla a merced de cualquier persona, por eso me aseguré que la dejen en un Hogar, dijo la mujer que no tiene hijos pero que demostró que le sobre el instinto maternal.

Paola pidió al hogar San Lorenzo que la mantengan al tanto de lo que suceda con la bebé y que le permitan visitarla. Además dijo estar informada de que podría tratarse de la pequeña Daylin raptada hace tres meses en la ciudad de La Paz.