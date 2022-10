"Pido justicia para mi sobrina": Ubaldina quedó en coma tras agresiones de su pareja

Cargando...

Bolivia

Ubaldina, una mujer con seis y medio de embarazo, que fue brutalmente agredida por su pareja, identificado como Donato A., permanece en coma y su familia pide justicia.

La joven de 33 años fue encontrada tirada en una zanja del municipio de Sacaca, donde el agresor la dejó después de golpearla y apuñalarla, dándola por muerta. Luego de ser descubierto se dio a la fuga.

Ella sobrevivió por tres días hasta que fue encontrada y el bebé que lleva en su vientre también. Sin embargo, el diagnóstico de la madre es delicado. Ella está internada en el Hospital Materno de Cochabamba.

En entrevista con Que No Me Pierda, familiares de la joven revelaron que Ubaldina no fue la primera víctima del sujeto.

"Pido justicia para mi sobrina, por favor. Le ha hecho como para matarle, tres días ha estado botada. Pido a las autoridades que agarren a ese hombre. Sus hijitos están desesperados", afirmó la señora Jacinta, tía de la víctima.

Ubaldina tiene otros tres hijos, que ahora se encuentran al cuidado de su abuela.

"Él se escapó, le están buscando. Quiero que le encuentren y entre a la cárcel, que le den 30 años. Cómo le va a hacer así a mi sobrina, maltratándole. Ahorita está como muerta en el hospital, no escucha, nada", agregó.

Además, denunciaron que el hombre ya habría asesinado a su expareja y habría golpeado a otras dos mujeres.

"Antes tenía su esposa y le mató igual, dice. Después, a dos mujeres más ha maltratado, ellas se han separado, se escaparon, ya no querían vivir con él. Luego, con mi sobrina ha vivido unos 7 meses y le golpeó también. Al final le botó al río, a ese barranco. Mi sobrina es la cuarta víctima", comentó.

En cuanto al estado de salud de Ubaldina, no le dieron muchas esperanzas.

"Está mal, grave. El doctor me dijo que se quedará así, que no puede recuperar. Dice que la mitad de su cerebro está muerto. Su cabeza está golpeada, su cuerpo apuñalado. No escucha, no habla, no come, los alimentos entran por suero", añadió.

La tía también espera que el bebé nazca sanito. Los doctores le indicaron que su estado de salud es bueno.

Por otro lado, pide que se encuentre pronto al agresor, pues teme que intente cobrar venganza con sus familiares, pues los conoce a todos y sabe dónde trabajan.

"Que le busquen en todo lado, no se va a quedar así, que le agarren. Es un peligro. Mi cuñado, su papá (de Ubaldina) es pobre y viejito, le puede pasar algo en el campo. Ellos viven solos y ahora están con sus nietos. A ellos ese hombre también les puede hacer algo, les puede matar", complementó la señora Jacinta.