Policía realizó el levantamiento del cadáver de otra mujer en la zona de Pasankeri

La Paz, Bolivia

La noche de este lunes, la Fiscalía informó del levantamiento legal de un cadáver de una mujer de aproximadamente 40 años en la zona de Pasankeri, en el departamento de La Paz.

En contacto con el programa Que No Me Pierda (QNMP), la fiscal de Delitos Contra la Vida, Dubravka Jordán, informó que tras la valoración físico - externo, no se evidenció de una lesión del cual determinar la causa de la muerte, por lo que aseguró que las investigaciones continuarán para esclarecer el crimen.

Indicó que de momento existe una persona, quien sería su pareja, que está arrestado con fines investigativos y se desconoce si este caso es un hecho de feminicidio.

Este hecho se suma al que en horas antes de este lunes, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) halló el cuerpo desmembrado de una joven de entre 15 y 20 en la zona de Inka Llojeta.

Jordán señaló que se presume que la mujer murió aproximadamente tres horas antes de ser hallado el cuerpo.

En tanto, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) de La Paz, coronel Jhonny Vega, informó que de acuerdo a las investigaciones preliminares, la pareja se encontraba manteniendo relaciones sexuales, y durante el acto la mujer comenzó a convulsionar por lo que el hombre llamó a la Policía para solicitar ayuda.