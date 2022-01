Propietarios de locales nocturnos y fraternidades piden definir si habrá o no Carnaval en Cochabamba

Cochabamba, Bolivia

Representantes de propietarios de locales nocturnos y de fraternidades que participan en el Corso de Corsos piden que se defina, de una vez, si habrá o no Carnaval de la Concordia. La Alcaldía de Cochabamba informó que el lunes se reunirá con los sectores involucrados para analizar este tema.

"Como propietarios de actividades nocturnas estamos a la espera de la determinación de si va a haber o no Carnaval porque no podemos seguir en la improvisación. Las actividades requieren planificación con tiempo, por ejemplo la Fiesta de Compadres, la Fiesta de Comadres, que es muy grande en nuestro departamento. Es cierto, primero está la salud,compartimos eso y por eso estamos todo este tiempo sin trabajar desde la fiesta de Año Nuevo, pero también necesitamos la reactivación económica", indicó René Copola, representantes de Locales Nocturnos , en entrevista con el programa El Mañanero.

Copola agregó que el movimiento económico circula solo en las fiestas y se debe lograr un equilibro entre la salud y la economía. Cochabamba tiene una economía que se basa en servicios, que se basa en dos pilares: la gastronomía y las actividades nocturnas.

"Si la curva de contagios desciende en estos días y la Gobernación apoya la masiva vacunación, que es algo que no están haciendo; podríamos tener un Carnaval, diferente con todas las medidas de bioseguridad, aforo limitado, restricción de horarios y un limitado consumo de bebidas alcohólicas", explicó.

Por su parte, Nicolas Vargas, vicepresidente de Caporales Socavón, también en entrevista con El Mañanero, afirmó que además de las tradiciones carnavaleras de la región, la incertidumbre afecta económicamente a músicos, bailarines, artesanos y al sector hotelero.

"Nos preocupa todo eso porque no hay algo concreto, ni definido sobre si se dará o no el Corso. No se puede manejar así. Tenemos ensayos programados, para dar un espectáculo al público como se merece. Hemos hecho contratos con bandas y ese dinero, quién nos devuelve. Ya tendríamos que tener una respuesta certera y clara de nuestras autoridades", aseveró.