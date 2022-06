¿Qué me van a hacer, me van a matar?, cuestionó Eva Copa a los dirigentes de los padres de familia movilizados

Cargando...

El Alto

La alcaldesa de la ciudad de El Alto Eva Copa, pidió este jueves en una entrevista exclusiva realizada en el programa Que No Me Pierda, a la Defensoría del Pueblo y a la Policía Boliviana, le otorguen garantías para que ella pueda asistir a la reunión concertada con los padres de familia de las unidades educativas de la urbe alteña, la misma que fue programada a horas 07:00 de este viernes, ya que afirmó que, tras las amenazas de acabar con su vida, no puede arriesgarse.

“No puedo asistir a un lugar donde me están amenazando de muerte, donde están persiguiendo a nuestros compañeros, porque hay un sector que, si quiere dialogar con nosotros”, manifestó Copa.

La alcaldesa cuestionó el accionar de los movilizados y calificó la misma como una medida política, responsabilizando a un grupo radical del Movimiento al Socialismo (MAS).

“Hemos tenido una señorita que se encontraba embarazada de dos meses, y que estaba en el lugar y le dicen sáquese el barbijo, por ahí es la alcaldesa, ¿qué van a hacer cuando yo vaya, me van a matar?”, cuestionó Copa.

Así mismo, pidió a los dirigentes que están movilizando este cerco a la alcaldía alteña que recapaciten, que reflexionen y que hagan que sus bases se retiren del lugar.

“Aproximadamente a las 14:00 horas empieza a llegar gente, con palos y piedras, no lograron salir todos nuestros funcionarios, es más empezaron a gritar si abrimos vamos a morir. (Yo) estoy agradecida con los vecinos de la zona El Mercedario, porque dijeron que conocen mi casa, que van a ir a quemar mi casa, yo tengo dos chiquitines (niños), yo me tuve que dirigir a mi casa, pero cuando yo llegué y llamé para ver cómo están todos, aún estaban unos 700 funcionarios en la alcaldía”, detalló Copa.

La alcaldesa agregó que su temor no es por ella, sino por sus hijos, y llamó nuevamente a la calma y al diálogo sincero, para poder lograr un encuentro según dijo con los verdaderos padres de familia de la urbe alteña.