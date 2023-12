Que No Me Pierda de Red Uno recibe el Galardón Andino a la Excelencia

Cargando...

El programa "Que No Me Pierda" que noche a noche se transmite por nuestra casa televisiva Red Uno fue distinguido con el prestigioso Galardón Andino a la Excelencia en reconocimiento a su destacada labor y contribución a la sociedad boliviana.

La entrega de este significativo premio tuvo lugar en el salón multipropósito de la Cámara de Diputados y fue otorgado por el Instituto de Promoción de Pequeñas, Medianas y Grandes Empresas (I.P.P.E.), bajo la resolución suprema de 1992.

"Que No Me Pierda" ha demostrado a lo largo de los años su capacidad para informar, entretener y concientizar a la audiencia sobre diversos temas. Este galardón no solo es un testimonio de la calidad del programa, sino también un reconocimiento a su compromiso con la excelencia y su contribución al bienestar de la sociedad.

El equipo detrás de "Que No Me Pierda" agradece sinceramente este honor y renueva su compromiso de seguir brindando contenido de calidad que resuene con la audiencia boliviana.