Restos de Marcos Montero son velados en Las Misiones

Santa Cruz, Bolivia

Los restos mortales del periodista Marcos Montero son velados en el salón velatorio Las Misiones, ubicado sobre el segundo anillo y avenida Guapay de la capital cruceña.

En este lugar, precisamente en el salón Manantial de Las Misiones, los amigos, colegas y población podrán apersonarse tomando en cuenta obligatoriamente las medidas de bioseguridad, para darle el último adiós y expresar sus pésames a la familia del reconocido comunicador.

Los restos del presentador y amigo de La Red Uno de Bolivia, serán trasladados desde el salón velatorio hasta el Cementerio Las Misiones, ubicado sobre la carretera Cotoca, donde descansarán en paz.

Vania García, esposa de Marcos Montero, agradeció a La Red Uno de Bolivia y amigos que demostraron su apoyo desde que Marcos estuvo internado en la Caja Petrolera de Salud, como también en estos momentos de luto.

"Estamos en un momento de mucho dolor, como pueden entender, pero muy agradecido por todo el amor y cariño de toda la población que estuvo pendiente de su salud. Estamos agradecidos con nuestros hijos, no nos han dejado solos, hemos estado acompañado con ustedes que han sido nuestra familia", expresó Vania en contacto con el programa Que No Me Pierda (QNMP).